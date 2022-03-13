Fenerbahçe, Alanya’yı 5 golle geçti

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler bu sezon ligde ilk kez bir maçta 5 gol attı. Rossi ve Arda Güler 1'er gol, 1'er asistle oynadı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 26. dakikada Diego Rossi, 50. dakikada Mesut Özil (Penaltı) ve 78. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Pelkas ve 90+4'te Berisha'dan geldi.

Aytemiz Alanyaspor'un gollerini ise 53 ve 67. dakikalarda Tayfur Bingöl kaydetti.

Fenerbahçe'de Rossi'nin golünde asist yapan isim kaleci Altay Bayındır oldu. 23 yaşındaki kaleci bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci olarak tarihe geçti.

Sarı lacivertlilerin 3. golünü atan Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golüne imza atmış oldu.

Son 5 maçta 4. galibiyetinin alan Fenerbahçe puanını 50'ye çıkardı. Ligde 2 maç sonra kaybeden Alanyaspor ise 46 puanda kaldı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Aytemiz Alanyaspor maçında 74. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna giren Arda Güler, Süper Lig tarihine geçti.

Genç futbolcu 17 yaş, 16 gün ile Süper Lig tarihinde en erken gol atan isim oldu.

Öte yandan Arda Güler, Berisha'nın attığı golde de asist yapan isim oldu.

