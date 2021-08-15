Fenerbahçe, Adana'yı Özil'le geçti

Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda (Dk. 62 Ezeh), Lucas Castro (Dk. 90 Stambouli), Akintola (Dk. 76 Pa Dibba), Balotelli (Dk. 62 Assombalonga)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Zajc (Dk. 76 Ozan Tufan), Osayi, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Serdar Aziz), Mesut Özil (Dk. 82 Sosa), İrfan Can Kahveci, Samatta (Dk. 46 Serdar Dursun - Dk. 71 Nazım Sangare)
Goller: Dk. 46 Mesut Özil (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında Adana Demirspor'a konuk oldu.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe güldü. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede, ikinci yarının henüz başında İrfan Can Kahveci'nin asistinde Mesut Özil topu ağlarla buluşturdu. Sarı-lacivertliler bu golle maçı 1-0 galip tamamladı.
2. dakikada Gustavo'nun attığı topa Samatta hareketlendi, kaleci Muric topu uzaklaştırdı.
10. dakikada Samatta'nın pasıyla topla buluşan Gustavo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
16. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Osayi'nin kale sahasına çevirdiği topu savunma karşıladı. Seken topla buluşan Samatta'nın ise vuruşuna savunma izin vermedi.
33. dakikada Lucas Castro'nun sol çaprazdan yerden şutunda top direkten döndü, savunma topu uzaklaştırdı.
41. dakikada sağ kanattan Zajc'ın ortasında seken meşin yuvarlak Samatta'ya da çarpıp dışarı çıktı.
45+1. dakikada Balotelli'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar 0-0 eşitlikle soyunma odasına gitti.
İkinci yarıdan öne çıkanlar
GOL: 46. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin içeriye gönderdiği topa Mesut Özil dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balotalle'nin şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
60. dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Attila Szalai'nin rövaşatasında top dışarı çıktı.
78. dakikada ceza sahası içindeki karambolde Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'a çarparak uzaklaştı.
79. dakikada Lucas Castro'nun arka direğe gönderdiği topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda yerden seken top dışarı çıktı.
83. dakikada Svensson'un sağdan ön direğe doğru ortasında topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
86. dakikada ceza sahası sağ çaprazda toplu buluşan Gökhan İnler'in yerden şutunda top dışarı çıktı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.