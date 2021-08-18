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Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa maçına çıkacak

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Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak

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Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa maçına çıkacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Süper Lig'de sezona deplasmanda Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci maç öncesi galip gelerek avantaj elde etmek istiyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, DimitrisPelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek.
Müsabakanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.
Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.
Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.
 
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