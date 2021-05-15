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Fenerbahçe 90+9'da kazandı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 90+9'da bulduğu golle 2-1 kazanan sarı lacivertliler, ligi üçüncü sırada tamamladı

Fenerbahçe 90+9'da kazandı

Şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Fenerbahçe ile küme düşmemek için mücadele veren Kayserispor, Süper Lig'in 42. haftasında karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Kayserispor maçın 18. dakikasında Pedro Henrique ile öne geçti. İkinci yarıda baskısını arttıran Fenerbahçe 58. dakikada penaltı kazandı. Sarı lacivertliler Sosa'nın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Maçın kalan kısmında baskısını iyice arttıran sarı lacivertliler 90. dakikada bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımına beraberliği getirdi.

Son anları heyecan fırtınasına sahne olan mücadelede Fenerbahçe 90+9'uncu dakikada Valencia'nın bu kez asistinde Serdar Aziz ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında ikinci sarı kartını gören İlhan Parlak, takımını maçın kalan kısmında bir kişi eksik bıraktı. 

Fenerbahçe'ye mağlup olmasına karşın Gençlerbirliği'nin de Trabzon'da yenilmesiyle Kayserispor, lige tutunmayı bildi.

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