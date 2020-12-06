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Fenerbahçe 10 kişiyle kazandı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'u 10 kişiyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz kırmızı kart gördü

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Fenerbahçe 10 kişiyle kazandı
Süper Lig'in 11. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Fenerbahçe, Denizli Atatürk Stadı'nda Yukatel Denizlispor'a konuk oldu.
Sarı lacivertliler, 9. dakikada Cisse ve 40. dakikada Gökhan Gönül'ün golleriyle Denizlispor'u 2-0 yendi.
Yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor'un 56. dakikada kullandığı penaltıda gole izin vermedi.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, 54. dakikada kırmızı kart gördü.
Derbideki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Denizlispor deplasmanında moral bulan Fenerbahçe 23 puana yükseldi. Ligde 5 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor 6 puanda kaldı. 
 
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