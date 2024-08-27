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Felix Uduokhai, Beşiktaş'ta

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Beşiktaş yeni sol stoperi Felix Uduokhai transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlılar, Alman futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı

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Felix Uduokhai, Beşiktaş'ta
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kulüp, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transferini hazırlanan videoyla sosyal medya hesabından da duyurdu. Videoda Felix Uduokhai, Tüpraş Stadı'nın soyunma odasında Beşiktaşlı futbolcu Ciro Immobile'nin kendisine yazdığı mesajı mesajı okudu.
Immobile'nin mesajında, "Sevgili Felix, şu an dünyanın en güzel stadyumundasın. Boğaz'ın tertemiz havasını soluyacak ve Beşiktaşlı taraftarların gökleri inleten tezahüratlarını duyacaksın. Sahada rakiplerini binlerce kez durduracak ve gerektiğinde de golleri atacaksın. Ancak unutma ki ilk görevin Beşiktaşlılara özel bir sevinçle taraftarlara eşlik etmek olacak. Şimdi o özel Beşiktaş sevincini yapma zamanı. En iyi dileklerimle." ifadeleri yer aldı.
 
 
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