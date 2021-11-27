Felix, Kafes’i parçaladı

Küçük Kaymaklı, geriye düştüğü maçta Cihangir’i Kafes’te, Felix’in hat trick yapmasıyla 4 – 1 mağlup etti. Diğer gol ise Çağlar’dan geldi. Felix’in düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu Çağlar değerlendiremedi. Büyük düşüşü süren Cihangir mağlubiyetlerine yenisini ekledi

Stadyum: CihangirStadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mustafa Torun, SabriyeAtikoğlu

Cihangir: Hasancan, Osman (Dk.79 Musa), Hakan Karacaoğlu, Selçuk (Dk.73 Berhan), Mishali, Muhittin, Tacettin, Barkın, Taner (Dk.78 Berkem), Zihni

K.Kaymaklı: Raif (Dk.46 Salih), Bahadır, Sena, Mikail, Tuğrul (Dk.88 Hasan Çakır), Arda (Dk.46 Mehmet Kaygısız), Muhammet (Dk.83 Yaşar), Çağlar, Muhammed Uçar (Dk.46 Mehmet Koyuncu), Felix, Gökhan Özer

Goller: 12.Dk Muhittin (Cihangir)- 53, 78 ve 89.Dk Felix, 70.Dk Çağlar (K.Kaymaklı)

Kırmızı kart: 90.Dk Zihni (Cihangir)



AKSA Süper Lig'de 11.haftada Cihangir ile Küçük Kaymaklı kozlarını Cihangir Stadı'nda paylaştı.

Kafes’te oynanan maçı geriye düşmesine rağmen konuk Küçük Kaymaklı 4 – 1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada yeşil siyahlı ekibin gollerini Felix Obada (3) ve Çağlar Toklu kaydederken, Cihangir'in tek golü Muhittin Tümbül'den geldi.

Küçük Kaymaklı maça kötü başlarken, Raif2in sakatlanıp çıkması olumsuzlukları artırdı. Ancak ikinci devre çok iyi oynayan Küçük Kaymaklı’da maçın yıldızı Felix’e yapılan hareketten kazandığı penaltı vuruşunu Çağlar ile değerlendiremezken, top direkten döndü.

Bu sonuçla Küçük Kaymaklı puanını 19'a yükseltirken, Cihangir 15 puanda kaldı. Ligde 12.haftada Cihangir deplasmandaYenicami'nin konuğu olurken, Küçük Kaymaklı da kendi evinde Hamitköy'ü konuk edecek.

