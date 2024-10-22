Federasyon’dan kulüplerin müsabakalara geç çıkmasıyla ilgili uyarı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen tüm liglerde müsabakaların başlamasını geciktirecek şekilde kulüp sporcularının sahaya geç çıkması durumunda Disiplin Talimatı'nın 46.maddesinin 12.fıkrasının bu haftadan itibaren uygulanacağını tüm kulüplerin bilgisine getiririz.

DİSİPLİN TALİMATI

Madde 46 (KTFF Talimatlarına Aykırı Hareketler)

(12) Resmi müsabakanın başlamasına 5 dakika kala sahaya / yeşil zemine çıkmayan takımlara her ihlal için bir asgari ücret para cezası verilir.

