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Federasyon U12 Futbol Şenliği düzenliyor

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Federasyon U12 Futbol Şenliği düzenliyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U12 Futbol Şenliği düzenliyor. 10-17-24 Haziran 2023 tarihlerinde Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerinde gerçekleşecek olan şenliğe başvuru kabul edilecek.
2011-2012 doğumlu futbolcuların forma giyebileceği şenlikte yer almak isteyen kulüplerin 7 Haziran 2023 Çarşamba gününe kadar KTFF'ye yazılı başvuru yapması zorunlu olacak.
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