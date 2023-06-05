Federasyon U12 Futbol Şenliği düzenliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U12 Futbol Şenliği düzenliyor. 10-17-24 Haziran 2023 tarihlerinde Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerinde gerçekleşecek olan şenliğe başvuru kabul edilecek.

2011-2012 doğumlu futbolcuların forma giyebileceği şenlikte yer almak isteyen kulüplerin 7 Haziran 2023 Çarşamba gününe kadar KTFF'ye yazılı başvuru yapması zorunlu olacak.