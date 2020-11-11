"Federasyon koşullar oluştuktan sonra futbolu oynatmak ister"

Mazhar İkbal, futbolda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunurken, “Çok önemli bir sağlık sorunu ile karşı karşıyayız. Federasyon da koşullar oluştuktan sonra futbolu oynatmak ister. Hasan Sertoğlu tüm sorumluluğu üzerine alıp, futbolu başlatamaz. Çünkü yaşanabilecek bir bulaşta hesap veremez” ifadelerini kullandı

Futbolumuzun duayen isimlerinden, özelde China Bazaar Gençlik Gücü genelde ise birçok kulübe katkılarda bulunan China Bazaar Gençlik Gücü fahri başkanı Mazhar İkbal, futbol camiasında son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mazhar İkbal’in açıklaması söyle;

“Şu anda Dünyayı sarsan çok önemli bir sağlık sorunu ile karşı karşıyayız. Bu nedenle de futbol liglerini başlatma konusunda öncelikle sağlık kriterlerine uymalıyız.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) da gerekli sağlık koşulları oluştuktan sonra futbolu oynatmak istemektedir. Bunda da son derece haklıdır. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu tüm sorumluluğu üzerine alıp, futbolu başlatamaz. Çünkü çıkacak bir vaka sonrasında yaşanabilecek bir bulaşta hesap veremez. Devlet yetkilileri, federasyonun istediği koşullar konusunda çalışma yapmalıdır.

Biz Gençlik Gücü yöneticileri ile de bu konuyu görüşüyoruz. Alt yapı antrenmanları konusunda da duyarlı olmaları konusunda yöneticilerimizi uyarıyorum. Çünkü yaşanacak bir vaka, büyük olumsuzluklara neden olabilir. Yoksa futbolun oynanmasını en çok isteyenlerden biri de benim.”

