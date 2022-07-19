Federasyon'dan Kadınlar Ligi'yle ilgili önemli karar

KTFF’nun organize ettiği Puma Kadınlar Ligi için federasyondan önemli bir değişiklik kararı geldi. Geçtiğimiz hafta sonu start alan ve 8 takımın mücadele ettiği Puma Kadınlar Ligi’nde alınan farklı sonuçlar ve bu sezonun önümüzdeki sezon için bir “Gelişim Ligi” olması nedeniyle bundan sonra maçlarda alınacak galibiyetler 1-0 olarak tescil edilecek.

Federasyonu bu kararı almaya zorlayan en büyük neden ise takımlarda 16-17 yaş altı çok sayıda futbolcunun olduğu belirtildi. Buna göre Puma Kadınlar Gelişim Ligi’nde bu sezon gol kraliçeliğinin ve gol averajı uygulaması olmayacak.

KTFF’den yapılan açıklama şöyle:

"Değerli basın mensupları Puma Kadınlar Ligi ile ilgili olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yaş grupları arasında fark olmasından dolayı ilk hafta maçlarında da gördüğünüz üzere çok farklı skorlar oluşmuştur. Ligimizi bu yıl “Gelişim Ligi” ve önümüzdeki sezona hazırlık olarak planladığımız için KTFF resmi sitesinde skor ne olursa olsun galip gelen tüm takımları 1-0 skorla galip olarak göstereceğimizi, ayrıca gol kraliçeliğini olmadığından dolayı atılan gollerin sisteme girmeyeceğini bildiririm.Bunun yanında sezon başında belirlediğimiz statü kapsamında ligde gol averajı uygulaması olmadığını ve ikili averaja göre sıralamanın belirleneceğini kulüplerimizle paylaşmıştık. Özellikle 16-17 yaşın altında çok fazla kadın sporcumuz olduğundan ve farklı skorlarla onları rencide edip, futboldan kopmasına engel olma açısından bu kararı aldık. Bu bağlamda sizlerden de gazete, internet sitesi, sosyal medya hesabı vb. platformlarda bu konuda bizlere yardımcı olmanızı rica ediyoruz."