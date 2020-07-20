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Fatih Terim teknik ekibini yeniliyor

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Galatasaray'da Fatih Terim, yeni sezonda teknik ekibini yeniliyor. Selçuk İnan'ı kadroya dahil eden Terim, Hakan Balta'yı da ekibine alıyor

Fatih Terim teknik ekibini yeniliyor
20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:13

Galatasaray'da yeni sezonda teknik kadro da değişecek.

Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılar, teknik ekipte değişikliğe gidecek.

Futbol hayatına nokta koyan Selçuk İnan'ı teknik ekibe dahil eden Fatih Terim, eski öğrencisi Hakan Balta'yı da kadrosuna alıyor.

2018 yılında futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta, yeni sezonda Terim'in yardımcılarından olacak.

Böylelikle Hasan Şaş'ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.

Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde, Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta olacak.

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