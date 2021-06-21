Fatih Terim, Florya’da mesaiye başladı

Galatasaray'da Fatih Terim 20 gün sonra yeniden Florya’ya geldi. Tecrübeli teknik adam, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çalışmaya başladı. Terim, sözleşmesinin bitmesinin 20 gün sonra tekrar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Takımla birlikte antrenmana çıkan tecrübeli teknik adam, futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanları ile bir araya geldi.

İdmanda tüm oyuncularla selamlaşan Terim, yeni sezon öncesinde başarı dileklerinde bulundu.

Fatih Terim, antrenman öncesinde 14 Haziran’dan bu yana takımı çalıştıran Selçuk İnan ve Necati Ateş’ten yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeye imza atması beklenen Arda Turan da idmanı saha kenarından takip etti.

