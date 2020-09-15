Fatih Terim 11'i bozmayı düşünmüyor

Galatasaray’da, Neftçi Bakü maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in, Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasındaki 11'i bozmayı düşünmediği öğrenildi

Galatasaray gözler, Neftçi Bakü maçına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesindeki 11'i bozmayı düşünmediği ifade edildi.

Takımının ligin ilk maçında ortaya koyduğu futboldan memnun olan Terim'in, aynı anlayışla Azerbaycan deplasmanına çıkmayı planladığı öğrenildi.

Sarı kırmızılılarda kaleyi Fatih Öztürk koruyacak. Savunma dörtlüsü ise Omar, Luyindama, Marcao ve Saracchi’den oluşacak.

Savunmanın önünde ön libero pozisyonunda ise Fatih Terim’in Taylan Antalyalı’ya şans vermesi bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam orta saha kurgusunda sol içte Emre Kılınç sağ içte ise Belhanda’yı değerlendirecek.

Galatasaray’da hücum hattında sol kanatta Arda Turan, sağ kanatta ise Feghouli oynayacak.

Sarı kırmızılıların Azerbaycan’da gol umudu ise lige 2 gol ve 1 asistle giriş yapan Falcao olacak.



