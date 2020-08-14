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Fatih Öztürk Galatasaray'da

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Galatasaray, Kasımpaşa ile yolları ayrılan kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Fatih Öztürk Galatasaray'da
Yeni sezonda Muslera’nın sakatlığı geçene kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray, Fatih Öztürk ile anlaşma anlaşmaya vardı.
 Kaleci Fatih Öztürk, Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirmişti.
Temmuz 2019’da Kasımpaşa’ya transfer olan Fatih Öztürk, lacivert beyazlı ekipte 22 maçta 49 yol yerken, kalesini 3 kez gole kapattı.
Deneyimli kaleci, Akhisarspor ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kaldırma başarısı da gösterdi. 
DONK 1 YIL DAHA GALATASARAY'DA
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.
 
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