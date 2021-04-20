Fatih Karagümrük ile Göztepe yenişemedi

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Her iki takımın kalecisi de penaltı atışlarında kalelerini gole kapadı

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Özgür Ertem

Fatih Karagümrük: Aykut Özer - Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Jimmy Durmaz, Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş, Muhammed Egemen Pehlivan (Dk. 61 Arveladze), Lens, Salibur, Ndao, Mevlüt Erdinç (Dk. 73 Biglia)

Göztepe: Arda Özçimen - Murat Paluli, Kerim Alıcı, Gassama, Berkan Emir, Nwobodo, Esiti (Dk. 65 Soner Aydoğdu), Tripic (Dk. 57 Jahovic), Diabate (Dk. 65 Halil Akbunar), Ndiaye (Dk. 86 Napoleoni), Ideye (Dk. 57 Zulj)

Goller: Dk. 32 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük) - Dk. 84 Berkan Emir (Göztepe)



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün golünü 32. dakikada Mevlüt Erdinç atarken, Göztepe'nin golü 84. dakikada Berkan Emir'den geldi.

Her iki takım da 1'er penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 50'ye, Göztepe ise 47'ye yükseltti.

