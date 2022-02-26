Fatih Karagümrük'e 2 dakika yetti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbul derbisinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Volkan Demirel'in öğrencileri, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 39 ve 41. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın 25. dakikasında ev sahibi ekip Trezeguet'in attığı golle 1-0 öne geçti.

39. dakikada Borini, 41'de ise Ahmed Musa ile arka arkaya iki gol bulan konuk ekip, ilk yarıyı 2-1 üstünlükle tamamladı.

Müsabakanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi de Vavacars Fatih Karagümrük 3-1 kazanmıştı.

Bu sonucun ardından puanını 39'a yükselten konuk ekip, maç fazlası ve averajla 9. sırada yer aldı.

Öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayan ve 4 maç sonra ligde mağlubiyetle tanışarak 46 puanda kalan Başakşehir ise 3. sırada konumlandı.