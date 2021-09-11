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Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u dağıttı

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Süper Lig'in 4. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 yendi. İstanbul ekibi bu sezonki 2. galibiyetini alırken Adana temsilcisinin 3 puan hasreti sürdü

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Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u dağıttı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük, Pesic'in 14 ve 21. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan ev sahibi ekip, Andrea Bertolacci ile 58'de farkı 3'e çıkardı: 3-0

Maçın skorunu Fatih Karagümrük'ten 79. dakikada Yann Karamoh ilan etti: 4-0 

Bu sezonki ikinci galibiyetini alan VavaCars Fatih Karagümrük, puanını 7'e çıkardı.

Yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile çıktığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Adana Demirspor ise bu sezoki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Henüz galibiyet alamayan Adana ekibi, 2 puanda kaldı.

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