Fatih Karagümrük 3 puanla başladı

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta VavaCars Fatih Karagümrük'e 3 puanı getiren golleri 10. dakikada Djilobodji (Kendi kalesine), 19. dakikada Pesicsaat , 90 dakikada da Ahmed Musa attı.

Gaziantep Futbol Kulübünün golleri ise 17. dakikada Segal, 90+4. dakikada Djilobodji'den geldi. Segal, 45+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yola devam eden Fatih Karagümrük, ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptı..Yeni sezona Erol Bulut ile giren Gazianrep Futbol Kulübü ise deplasmanda puan alamadı.