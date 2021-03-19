banner583
Özpaşa antrenmanlarını sürdürüyor
Özpaşa antrenmanlarını sürdürüyor
14 0
Cam kese böceğine karşı önlem alınmalı
Cam kese böceğine karşı önlem alınmalı
41 0
 
Bekiroğluları yönetimine oy birliğiyle onay
Bekiroğluları yönetimine oy birliğiyle onay
29 0
Yollarda bakım şart
Yollarda bakım şart
37 0
Kiralık araçlara dikkat
Kiralık araçlara dikkat
64 0
Rallinin marka ismi Macila
Rallinin marka ismi Macila
34 0
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
18 0
banner529
banner570

Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı

banner476

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı
banner630
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 83 Koray Altınay), Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 74 Emre Çolak), Salibur (Dk. 83 Ndao), Castro (Dk. 59 Lens), Jimmy Durmaz, Borini (Dk. 83 Sobiech)
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah (Dk. 78 Luckassen), Muhar (Dk. 62 Sabovic), Avramovski (Dk. 62 Emre Demir), Lennon (Dk. 88 Nurettin Korkmaz), PedroHenrique, İlhan Parlak (Dk. 88 Melih Okutan)
Goller: Dk. 33 Jimmy Durmaz, Dk. 58 Castro, Dk. 86 Sobiech (Fatih Karagümrük)
 
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.
İstanbul ekibi, 33. dakikada Jimmy Durmaz, 58. dakikada Castro ve 86. dakikada Sobiech'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.
3 maç sonra galip gelen Fatih Karagümrük puanını 44'e çıkardı. Ligde 2 maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılan Hes Kablo Kayserispor ise 31 puanda kaldı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.