Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 83 Koray Altınay), Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 74 Emre Çolak), Salibur (Dk. 83 Ndao), Castro (Dk. 59 Lens), Jimmy Durmaz, Borini (Dk. 83 Sobiech)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah (Dk. 78 Luckassen), Muhar (Dk. 62 Sabovic), Avramovski (Dk. 62 Emre Demir), Lennon (Dk. 88 Nurettin Korkmaz), PedroHenrique, İlhan Parlak (Dk. 88 Melih Okutan)

Goller: Dk. 33 Jimmy Durmaz, Dk. 58 Castro, Dk. 86 Sobiech (Fatih Karagümrük)



Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.

İstanbul ekibi, 33. dakikada Jimmy Durmaz, 58. dakikada Castro ve 86. dakikada Sobiech'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

3 maç sonra galip gelen Fatih Karagümrük puanını 44'e çıkardı. Ligde 2 maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılan Hes Kablo Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

