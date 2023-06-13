Fatih bonservisiyle Yeşilova'da

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Merit Alsancak Yeşilova forması giyen Fatih Parlak, bonservisli olarak Yeşilova’ya transfer oldu

Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova genç isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

Süper Lig ekibi, bonservisi MiracleDeğirmenlik'te bulunan 19 yaşındaki oyuncu Fatih Parlak'ı bonservisli olarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Merit Alsancak Yeşilova forması giyen Fatih, 12 lig maçında 3 gol, 3 asistlik performans sergilerken, 1 kupa maçında ise 1 gol atmıştı.

