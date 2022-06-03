Faruk: Saha avantajını iyi kullanacağız

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak.

İktisatbank BTM 2.Lig 1. Grupta 5 Haziran Pazar günü saat 17:30’da başlayacak olan maçta

Gayretköy GSK, Yedidalga Aksu SK’yı,Gayretköy Sahasında konuk edecek.

İlk haftanın galip 2 takımının maçı öncesinde Gayretköy GSKkulüp başkanı Ömer Faruk, açıklamalarda bulundu. Ömer Faruk’un açıklamaları şöyle:

“İkinci haftada sahamızda Yedidalga takımını ağırlayacağız. Çeyrek asır sonra BTM Ligine katılarak renk katan rakibimizi en iyi şekilde ağırlayacağız.

Yedidalga maçına 3 antrenman ile hazırlanıyoruz. Maç öncesinde eksik ve sakat futbolcumuz da yoktur.Saha avantajını iyi kullanıp, maçtan 3 puan almak istiyoruz.”

