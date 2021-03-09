Faruk: Köprü olmamasından dolayı mağduriyet yaşıyoruz

Ömer Faruk, Bilal İyigün Stadı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, “Tesislerimizin en büyük sorunu ulaşımdır. Stad ile dere arasında köprü olmamasından dolayı mağduriyet yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı

Niyazi ERGÜLEN

BTM Birinci Lig kulüplerinden Denizli’de 2020 Ağustos ayında yoğun katılımlıgerçekleştirilen genelkurulda oy birliği ile kulüp başkanlığına getirilen Ömer Faruk, Bilal İyigün Stadı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ömer Faruk’un Bilal İyigün Stadı ile ilgiliaçıklamaları şöyle:

“Bilal İyigün Stadını 2001 yılında, antrenman sahasının 2005 yılında çimlendirdik. Daha sonra ise ışıklandırdık. Otomatik sulama sistemi ile sahalarımızı suluyoruz. Kulüp binası,su kuyusu ve soyunma odaları da tesisimizin içerisindedir.

Tesislerimizin en büyük sorunu ulaşımdır. Stad ile dere arasında köprü olmamasından dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Sponsor bulamadığımız için bu sorunu çözemedik. Hükümetimizin bu konudaki yetkili kurumları ve Lefke Belediyesi ile istişare edip en yakın zamanda stada rahat gidebilmek için Lefke deresi üzerine bir köprünün yapılmasını sağlayacağız.

