Faruk: Hedefimiz şampiyonluk

Ömer Faruk, başkanlığı ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunurken, “Geçmişte futbolcularımızı komik rakamlarla kaybederek büyük maddi darbe yedik. Ama borçları azalttık. Alt yapıya önem veren bir kulüp olarak oynanacak olan sezonda hedefimiz şampiyon olmaktır.”açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

BTM Birinci Lig kulüplerinden Denizli’de 2020 Ağustos ayında yoğun katılımlı gerçekleştirilen genel kurulda oy birliği ile kulüp başkanlığına getirilen Ömer Faruk, başkanlığı ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ömer Faruk’un açıklamaları şöyle:

“Başkan olduktan hemen sonra pandemi ile karşılaştım. Göreve geldiğimdeilk önce kulübün mevcut borçlarını azaltma yoluna gittik. Büyük oranda da azalttık.

Ancak pandemi nedeniyle saha içinde bulunan reklam gelirlerini alamadık. Düzenleyeceğimiz rakı gecelerini ileri tarihe erteledik.

Sadece Denizli’de değil tüm futbol kulüplerindekulübün değerini bilen tüm futbolcu kardeşlerimin ne derecede önemli olduğunu görüyorum. Çünkü son 20 yıldatakımımızda forma giyen eski futbolcular Denizli yönetimindeher görevde bulunarak kulübe katkı sağlıyorlar. Futbolculuğun hem maddi hem de manevi açıdan önemli olduğunu bunu dönemde anlaşıldı.

Geçmişte bazı talihsizliklerden dolayı son anda Süper Ligin kapısından döndük. O süreçten sonra kulübümüzün alt yapısından yetişen birçok futbolcumuz, Süper Lig takımlarına transfer oldu. Bu futbolcuları kaybettik. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun o dönemdeki transfer politikasının yanlışlığını, 7 futbolcumuzu komik rakamlarla kaybederek yaşadık.

Üst lige transfer olan futbolcular, kulübün büyük maddi darbe yemesine neden oldu. Bunun gibi sebeplerden dolayı kulübümüz 3 – 4 yıl geriye gitti. Üst lige çıkmadıktan sonra alt yapıya önem vermeye başladık. Futbolcu fabrikası gibi olduk.

Alt yapımızdan yetişen ve şu anda Süper Ligde oynayan Kasım Tağman,Semih Ünaldı,İbrahim Hatay, Ahmet Hatay,Yılmaz Siper,Okan Gün, Mustafa Tahsildaroğulları, Salih Beyoğlu ve Ahmet Vatansever,futbolcu fabrikası olduğumuzun kanıtıdır. Örnekbir kulüp olan Denizli Spor Kulübünden yetişen bu 9 futbolcu,alt yapıya verdiğimiz önemineseridir.

Denizli Spor Kulübü olarak oynanacak olan sezonda hedefimiz şampiyon olarak bir üst lige çıkmaktır. Bu doğrultuda bir kadro oluşturup yola çıkacağız.”



