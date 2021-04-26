banner583
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
9 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
29 0
 
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
43 0
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
40 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
47 0
Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı
Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı
17 0
Adem Kaner ve Vedat Kaner anısına Kalkanlı’da anı ormanı oluşturuldu
Adem Kaner ve Vedat Kaner anısına Kalkanlı’da anı ormanı oluşturuldu
127 0
banner529
banner570

Falcao özel maskeyle çalıştı

banner476

Falcao özel maskeyle çalıştı
Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, özel maskeyle takımla yapılan antrenmanda yer aldı.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sakatlığını atlatan Martin Linnes, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken, Radamel Falcao da kendisi için hazırlanan özel maskeyle antrenmanda yer aldı. DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru ise tedavilerinn ardından takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam saat 18.00'de gerçekleştirecek.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.