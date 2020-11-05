Falcao idmanı yarıda bıraktı

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden RadamelFalcao, antrenmanı tamamlayamadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. YounesBelhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. MarcaoTeixeira ve MarceloSaracchi ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

FALCAO İDMANI TAMAMLAYAMADI

İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden RadamelFalcao, antrenmanı tamamlayamadı. Falcao'nun sağlık durumu bugün gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.



