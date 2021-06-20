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Fahlioğluları: Yapmak istediklerimizi daha iyi yapma fırsatını sağladık

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Başkanın 1 yıl olan başkanlıksüresinin 3 yıla çıkarıldığı Yeni Boğaziçi genel kurulunda başkan Mehmet Fahlioğluları, “Pandemidöneminde yaptıklarımız, yeni dönemde yapacaklarımızın teminatıdır. Başkanların görev süresinin uzun olması yapmak istediklerini daha iyi yapma fırsatıdır.” açıklamasını yaptı

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Fahlioğluları: Yapmak istediklerimizi daha iyi yapma fırsatını sağladık
 
Mahmut ODACI
Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübükendi lokalimizde gerçekleştirdiğiseçimli genel kurulda kulüp tüzüğüdeğiştirilerek, planlanan ve devam eden projelerin daha sağlıklı devam etmesine imkan sağlandı.
Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübügenel kurulunda divan başkanlığını Kemal Köseoğlu, sekreterliklerini ise Fikri Kuşaf ve İbrahimDirangerçekleştirdi.
Fahlioğluları: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır
Başkanındaha sağlıklıçalışabilmesi adına 1 yıl olan başkanlıksüresinin 3 yıla çıkarıldığı genel kurulda başkanMehmet Fahlioğlularışu açıklamaları yaptı:
“Geride kalan kısıtlı pandemidöneminde yaptıklarımız, yeni dönemde yapacaklarımızın teminatıdır.
Başkanlarıngörevsüresinin uzun olması projelerini ve yapmak istediklerini daha iyi yapma fırsatıdır. Spor kulüplerinin amacı sağlıklı nesiller yetiştirmek ve bölgegençlerinikötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Biz bunun faydasını gördük.”
Zurnacılar: Fahlioğluları’nın takdir edilmesi gerekir
Genel kurula katılan Yeni Boğaziçi belediye başkanı Mustafa Zurnacılar açıklamasındaşunları söyledi:
“Spor kulüpleri bizler için bir temsiliyettir. Bugün spor kulüpleribaşkan bulamazken YeniBoğaziçikulübününtüzükdeğiştirerek 1 yıl olan başkanlıksüresini 3 yıla çıkarması ve Mehmet Fahlioğluları’nın bu göreviüstlenmesi takdir edilmesi gerekir.”
Köseoğlu: Kulübe destek şart
Divan başkanıKemal Köseoğlu ise yaptığıkonuşmada şunları söyledi:
“Bölgemizin en büyük ve en eski sivil toplum örgütü olan kulübünüzeüyelerimizin ve bölge halkının bundan sonraki süreçte daha fazla destek vermesişarttır.”
 
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