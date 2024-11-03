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Eyüpspor Hatay'ı 2 golle geçti

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor evinde Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti

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Eyüpspor Hatay'ı 2 golle geçti
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mame Thiam'ın yıldızlaştığı maçta Eyüpspor Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
İlk yarının 11. dakikasında Thiam ile öne geçen Eyüpspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 60. dakikasında Thiam maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.
Maçın 21. dakikasında Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay itirazdan kırmızı kart gördü.
Eyüpspor puanını 19'a yükseltip ligde 5. sırada yer alırken Hatayspor 3 puanda 18. sırada kaldı.
 
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