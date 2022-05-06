Eyüp Öztep’e 5 maç, Redif Nurel’e 35 gün hak mahrumiyeti

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI 3 Maç: SampsonAgoha (Gönyeli SK)



3 Maç: Osman Turgut (L. Gençler Birliği)



1 MaçSerhat Özuğurlu (Yeniboğaziçi DSK)



2 Maç: Can Babahan (Miracle Değirmenlik)



1 Maç: Emre Aktaş (Görneç KSK)



2 Maç: Efe Yılmaz (Doğan Türk Birliği)



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ 2 Maç: Süleyman Arıkan (Mağusa Türk Gücü)



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Hüseyin Sadıklar (Göçmenköy İYSK) Yusuf Özbahar (Miracle Değirmenlik SK) Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova SK) Muhammed Ali Uçar (Küçük Kaymaklı) Muhammet Nazik (Küçük Kaymaklı TSK) Faruk Akkuş (Çanakkale TSK) Rıdvan Doymaz (Mormenekşe GBSK) Olcay Mahmut Aykut (Yonpaş Dumlupınar) Mustafa Oğur (Çanakkale TSK) Mustafa Salk (Merit Alsancak Yeşilova SK) SalahiAldağ (Mesarya SK) Mustafa Batuhan Akçay (Doğan Türk Birliği) Mehmet Fatih Parlak (Miracle Değirmenlik) OladimejiAdewole (Yonpaş Dumlupınar) Ahmet Arlı (Göçmenköy İYSK) Yunus Emre Kaygısız(Miracle Değirmenlik)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29-30 Nisan-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARIAKSA Süper Lig’de Merit Alsancak Yeşilova SK ile Mesarya SK arasında, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan maç esnasında Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu Eyüp Öztep; öncelikle hakem Şakir Azizoğlu’na şiddetli itiraz etmiş, ikinci sarı kartı göstermeye çalışan hakemin eline vurmuş ve kartı düşürmesine sebep olmuş, kırmızı kart gördükten sonra ilgili hakemi yakasından tutup itmiş ve hakemi tehdit ederek oyun alanını terk ettiği,hakem ve gözlemci raporlardan tespit edildi. KTFF Disiplin Talimatı md. 41/1 (A), 44/2’nin ihlallerinden dolayı futbolcu Eyüp Öztep’e 44/2 uyarınca 5 (Beş) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.Öte yandan yine ayni maçta Merit Alsancak Yeşilova SK Kulüp Başkanının müsabaka hakemlerine yönelik küfürlü, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan ve tehdit içerikli söylemlerinden dolayı KTFF Disiplin Talimatının 41. Maddesi uyarınca değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmesi sonrasındaMerit Alsancak Yeşilova SK Kulüp Başkanı, savunmaya geldiği bildirildi. Merit Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel KTFF Disiplin Talimatı md. 41/1 (B) ‘yi ihlalinden dolayı, Disiplin Talimatı md 41/1 (B) uyarınca 35 (Otuz Beş) gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.Ayrıca maç sırasında ve sonrasında Merit A. Yeşilova taraftarlarının yarattığı saha olayları nedeniyle kulübe 1.000 TL para cezası verildi.