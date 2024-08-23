Eyüp Öztep yeniden Karşıyaka’da..!

Süper Lig’de iddialı kadro kurmak isteyen Karşıyaka Mehmet Bolkan yönetiminde çalışmalarını sürdürürken kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Türk Ocağı’ndan Alsancak Yeşilova’ya transfer olan Eyüp Öztep ile anlaşan Karşıyaka futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Dört sezon önce yine Karşıyaka forması giyen Eyüp o yıl sergilediği futbolla kulüplerin gözdesi olmuştu.

