Eyüp Öztep yeniden Karşıyaka’da..!

Süper Lig’de iddialı kadro kurmak isteyen Karşıyaka Mehmet Bolkan yönetiminde çalışmalarını sürdürürken kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Türk Ocağı’ndan Alsancak Yeşilova’ya transfer olan Eyüp Öztep ile anlaşan Karşıyaka futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Dört sezon önce yine Karşıyaka forması giyen Eyüp o yıl sergilediği futbolla kulüplerin gözdesi olmuştu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.