Eyüp Öztep, bonservisiyle Yeşilova’da

Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova kadrosuna takviyelere devam ediyor. Geçtiğimiz sezon M.A. Yeşilova’da kiralık olarak forma giye başarılı orta saha oyuncusu Eyüp Öztep bonservisli olarak Yeşilova’ya transfer oldu.
Konuyla ilgili Merit Alsancak Yeşilova sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
“Geçen sezon kiralık olarak kadromuzda bulunan Eyüp Öztep’in opsiyon hakkını kullanarak bonservisini almış bulunuyoruz. Uzun yıllar uzun başarılara hep birlikte.”
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