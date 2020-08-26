Eyüp, Kaplan oldu

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig'in güçlü ekibi Merit Alsancak Yeşilova yeni sezon kadrosunu oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. İç transferi tamamlayan yeşil beyazlılar, transfere yöneldiler. Merit Alsancak Yeşilova geçtiğimiz sezon Yonpaş Dumlupınar'da forma giyen ve bu takımın K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı yapan Karşıyaka futbolcusu Eyüp Öztep'i transfer etti.

Merit Alsancak Yeşilova kiralık olarak transfer ettiği Eyüp'ün bonservisini almak isterse opsiyon kullanabilecek.