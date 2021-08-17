Evram yönetimi onayı aldı

Mehmet Evram başkanlığındaki Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübünün olağan genel kurulu, kulübün tesisi olan Yonpaş Arena’da gerçekleştirildi.

Genel kurulda faaliyet ve mali raporlar üyeler tarafından onaylandı. Genel kurulda divan başkanlığını Raif Şerifoğlu, sekreterlik görevini Özhan Monargalı ve üyeliği Çağın Öztenay yaptı. Açılış ve saygı duruşunun ardından faaliyet raporunu Çağın Öztenay, mali raporu da kulübün veznedarı Sertan Özal tarafından üyelere aktarıldı.

Her iki rapor da üyelerin onayını aldı. Yonpaş Dumlupınar genel kurulu, dilek ve temenniler kısmı ile sona erdi.



