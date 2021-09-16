Evram: Taraftarlarımızın desteğiyle yolu yürümek istiyoruz

Mehmet Evram, “Lig mücadelesinde ilk adımı Cumartesi günü ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Mağusa Türk Gücü ile oynayacağımız maç ile atacağız. Taraftarlarımızın desteği ile bu yolu yürümek istiyoruz.” açıklamasını yaptı

AKSA Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar’ın başkanı Mehmet Evram, Cumartesi günü oynayacakları Mağusa Türk Gücü derbisi ve 2021 – 2022 sezonuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Mehmet Evram’ın açıklamaları şöyle:

“Uzun süredir Covid-19 nedeniyle uzak kaldığımız futbola, yeniden kavuştuk. Geride bıraktığımız bir yıl bizler için hem sağlığın önemini, hem de ülkemiz futbolunun değerini anlama adına önemli bir deneyim oldu.

Yeni sezonda temennim en başta sağlıklı, sıkıntısız bir sezon geçmesidir. Sahada centilmence maçların oynanması, sporcuların da ciddi sakatlıklar yaşamaması en büyük arzumdur.

Uzun bir maraton olan lig mücadelesinde ilk adımı Cumartesi günü ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Mağusa Türk Gücü ile oynayacağımız maç ile atacağız. Taraftarlarımızın desteği ile bu yolu yürümek istiyoruz. Sizleri yanımızda görmek, bizlere motivasyon katacak.

Bu vesileyle tüm takımlara başarılar diler, Fair-play ruhunun kaybolmayacağı bir sezon geçmesini dilerim.

