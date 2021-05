Evram: Futbol için gerekiyorsa temaslı takibi kalkmalı

Mehmet Evram,“Temaslı takibi, futbol için gerekiyorsa kalkmalıdır.Artık herkes temaslılarını saklar noktaya geldi. Bu aşamada temaslı takibi olacak diye bu kadar büyük bir camiayı futboldan geri bırakmayı doğru bulmuyorum.” açıklamasını yaptı

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Evram, İkiye Bir programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Foto Evliya tarafından hazırlanan, spor yazarı BeyazdeÜnalmış tarafından sunulan programa katılım gösteren Mehmet Evram, futbolsuz dönemde kaybedilen çok şey olduğunu, pozitif taraftan bakılması halinde kazanılması gereken iki nokta olduğunu söyledi.

Evram, bunların birincisinin ülkede futbolun oynanması için nelerin gerektiği ve buna ne kadar hazır olduğumuz sorusunu sorarken, diğerinin ise futbolun ülkemizde artık küçük ölçekte olmadığını, futbol camiası dışındaki insanların futbolun büyük bir kitleye hitap ettiğini ve olmazsa olmaz olduğunu anladığını düşündüğünü kaydetti. Başkan Mehmet Evram, geçtiğimiz yıl tesis, saha, ciddi personel altyapısı, genç yetenekli oyuncuların gelişimi gibi noktalara bakıldığında bu organizasyonun gelişim ve işleyişini bozmama adına futbolun oynanması yönünde kulüp olarak ısrarcı olduklarını belirtti. Kulüp olarak alınan kararla Futbol Federasyonu’nun vereceği karar ve Sağlık Üst Kurulu’nun izin verdiği şartlara uyarak antrenmanları kesmeme kararı aldıklarını aktaran Evram, vakaların artış gösterdiği dönemlerde ara verdiklerini, bireysel idmanlara devam edildiğini, günün sonunda BAL’a giden oyuncular dışında gerek personel, gerek tesis anlamında kayıplar yaşamadıklarını aktardı. “Eminim antrenman yapmasaydık kaybımız çok daha fazla olurdu” şeklinde sözlerini sürdüren Başkan Evram, “Devam ettirdiğimiz için doğru karar aldığımızı düşünüyorum. Federasyon ve kulüplerin alacağı karara saygı duyuyoruz demiştik ve onu yaptık” şeklinde görüş belirtti. Futbolun açıklanan tarihlerde başlaması gerektiğini vurgulayan Başkan Mehmet Evram, geçtiğimiz yıl futbolun oynanabileceğini ancak gelinen noktadan futbolun açıklanan tarihlerde oynanması gerektiğinin herkesin farkında olduğunu, herkesin elinden geleni yapacağına ve bu sezon futbolun oynanacağına inandığını söyledi. Bunun için bir bütün olarak hareket edilmesi, ciddi şekilde çalışılması, beyin jimnastiği yapılması gerektiğinin altını çizen Evram, özellikle temaslı takibin futbol için gerekiyorsa kalkması gerektiğini irdeledi. Günümüzde herkesin temaslılarını saklar noktaya geldiğini söyleyen Evram, “Bu aşamada temaslı takibi olacak diye bu kadar büyük bir camiayı futboldan geri bırakmayı doğru bulmuyorum. Federasyon seçimlerinin ardından bunun için paydaş olarak yer almak ve her türlü desteği vereceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Liglerde mücadele eden takım sayısının yüksek olduğuna inandığını kaydeden Başkan Mehmet Evram, bazı takımların futbolun doğasını yerine getirmediklerini düşündüğünü söyledi. Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerinin, birçok takımın yaptığı gibi emek ve bütçelerini altyapılara ayırması gerektiği görüşünü savunan Evram, genç takımları sahaya çıkmayan kulüpleri örnek vererek bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını belirtti. Evram, takım sayısının azaltılarak Birinci Lig’deki gibi play-off ve play-out sisteminin Süper Lig’e uygulanması halinde daha çekişmeli bir ortam olacağını, ülkenin iklim şartlarının da düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Futbol Federasyonu seçimleri ile ilgili olarak gerek Hasan Sertoğlu, gerekse Tekin Birinci’nin ekibinde olan kulübün eski başkanı Güneş Güneşoğlu ile görüştüğünü söyleyen Başkan Mehmet Evram, “Şu an kulüp olarak burada tavrımız çok nettir; Ortada ciddi bir bilgi kirliliği var. İlk önce resmi başkan adayları netlik kazansın, önümüzde bir ay daha var, ortada mevcut bir başkan var, yeni bir başkan adayı var. Yönetim kurulu ile süreç yaklaşınca değerlendirmemizi yaparak ortak bir karar alıp o yönde oyumuzu kullanacağız” açıklamasını yaptı. Evram, seçimlerin mahkemelere taşınmak istenmesinin arzu etmediği bir şey olduğunu, bu durumun kapatılarak bir an önce seçime gidilmesi ve kararın çıkması temennisinde bulundu. Evram, kulüpler ve futbolun paydaşları olarak seçimden sonra ne istediğini bilen tek bir ses olarak hareket edilmesi gerektiğini aktardı. Dumlupınar Başkanı Mehmet Evram sözlerinin sonunda kulüp olarak faaliyetlerini kesmediklerini, bundan sonra da kesmeyeceklerini aktararak, zor bir dönemden geçen ülkede birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını, atmaya da devam edeceklerini söyleyerek derneklere çağrıda bulundu ve bu tarz projeler için kulübün kapısının açık olduğunu ifade etti.