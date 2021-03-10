banner583
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
9 0
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
49 0
 
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
21 0
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
157 0
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
172 0
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
34 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
24 0
banner529
banner570

Evram: Antrenmanlara başlayacağız

banner476

Mehmet Evram, antrenmanlara başlanması konusunda açıklamalarda bulunurken “Yönetim kurulumuzun kararı geçerlidir. Antrenman izni verildiği anda antrenmanlara başlayacağız.” ifadelerini kullandı

Evram: Antrenmanlara başlayacağız
Necati KÜLAHLILAR
Yonpaş Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram, antrenmanlara başlanması konusunda açıklamalarda bulundu.
Mehmet Evram’ın açıklamaları şöyle:
“Yönetim kurulu olarak ilk günden aldığımız karar geçerlidir. Antrenman izni verildiği anda antrenmanlara başlayacağız.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun kararına saygı duyarız. Birçok kulübü düşünmek zorunda olan başkanın bir bildiği vardır.
Ama biz Sağlık Üst Kurulundan antrenman izni çıkması halinde antrenmanlara devam edeceğiz. Sezon planlamamız ona göre devam edecek. Şu anda izin yok diye antrenman yapmayız.”
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.