Evram: Antrenmanlara başlayacağız

Necati KÜLAHLILAR
Yonpaş Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram, antrenmanlara başlanması konusunda açıklamalarda bulundu.
Mehmet Evram’ın açıklamaları şöyle:
“Yönetim kurulu olarak ilk günden aldığımız karar geçerlidir. Antrenman izni verildiği anda antrenmanlara başlayacağız.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun kararına saygı duyarız. Birçok kulübü düşünmek zorunda olan başkanın bir bildiği vardır.
Ama biz Sağlık Üst Kurulundan antrenman izni çıkması halinde antrenmanlara devam edeceğiz. Sezon planlamamız ona göre devam edecek. Şu anda izin yok diye antrenman yapmayız.”
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