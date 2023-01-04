Evram ameliyat oluyor

Yonpaş Dumlupınar Kulüp Başkanı Mehmet Evram Türkiye’de bir operasyon geçirecek. Evram’ın uzun süreden beri yoğun işleri nedeniyle ertelediği ameliyatın bugün yapılacağı ve 3 haftalık bir istirahat döneminden sonra işlerinin başına döneceği öğrenildi.
Kulüpten yapılan açıklamada ise Evram’ın görevinin başında olmayacağı sürede Asbaşkan Ali Gülhan’ın kulüp işlerini yürüteceği de ifade edildi.
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