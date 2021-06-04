EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu

Euro 2020, 11 Haziran 2021'de başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Türkiye, Euro 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele verecek. A Milliler 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını 11 Haziran'da İtalya ile oynayacak.

Nuno Mendes Portekiz | Yaş 18 - Takım Sporting Lizbon

Myron Boadu Hollanda | Yaş 20 - Takım AZ Alkmaar



Hollanda | Yaş 20 - Takım AZ Alkmaar Andreas Skov Olsen Danimarka | Yaş 21 - Takım Bologna



Alexander Isak İsveç | Yaş 21 - Takım Real Sociedad





İsveç | Yaş 21 - Takım Real Sociedad Eljif Elmas Kuzey Makedonya | Yaş 21 - Takım Napoli





Kuzey Makedonya | Yaş 21 - Takım Napoli Dani Olmo İspanya | Yaş 22 - Takım Leipzig





İspanya | Yaş 22 - Takım Leipzig Alessandro Bastoni İtalya | Yaş 22 - Takım İnter





İtalya | Yaş 22 - Takım İnter Kamil Jozwiak Polonya | Yaş 23 - Takım Derby Country



Polonya | Yaş 23 - Takım Derby Country Manuel Locatelli İtalya | Yaş 23 - Takım Sassuolo





İtalya | Yaş 23 - Takım Sassuolo Yusuf Yazıcı Türkiye | Yaş 24 - Takım Lille





Öte yandan Avrupa Futbol Şampiyonası çoğu genç futbolcunun kendini gösterebileceği önemli bir turnuva. En son EURO 2016’da en iyi genç oyuncu seçilen Renato Sanches, Bayern Münih’e transfer olmuştu. Hem takımlar, hem de futbolcular transfer için EURO 2020 sonrasını beklemeyi tercih ediyor.İşte EURO 2020’de boy gösterecek en iyi 10 genç yıldız.