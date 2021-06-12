Euro 2020 ve Avrupa Futbol Şampiyonası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Her sporseverin sabırsızlıkla beklediği EURO 2020, 11 farklı ülkede düzenlenecek. 24 ülkenin milli takımlarının mücadele edeceği turnuvanın şampiyonu 11 Temmuz’da oynanacak olan final maçından sonra belli olacak. Bu nedenle bizlerde, Avrupa Futbol Şampiyonasına katılan Türkiye Milli Takımının başarıları anlattık.

İşte Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi, Türkiye Milli Takımının elde ettiği başarılar ve EURO 2020 hakkında bilgiler.

Avrupa Futbol Şampiyonası, ilk kez 1960 yılında düzenlenmiştir

Avrupa’da bir futbol turnuvası düzenleme fikrini ilk olarak 1927 yılında Fransa Futbol Federasyonu genel sekreteri Henri Delaunay ortaya atmıştır. Fakat onun hayatta olduğu dönemde bu fikir gerçekleştirilememiştir. Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin milli takımlarının elemeler sonrasında katılabildiği futbol turnuvası ilk kez 1960 yılında düzenlenmiştir. Dört yılda bir düzenlenmekte olan turnuvanın ilk adı Avrupa Uluslar Kupası idi. Ancak bu isim 1968 yılında değiştirilerek bugünkü halini aldı.

Turnuvanın ilk şampiyonu SSCB oldu

1960 yılındaki Avrupa Uluslar Kupası’na 17 takım katılmıştır. İlk turnuvanın yarı final ve final maçları Fransa’da oynanmıştır. Final maçının uzatmalarında attığı golle Yugoslavya’yı deviren SSCB, turnuvanın ilk şampiyonu olmuştur. 1960 Avrupa Uluslar Kupası’nda en dikkat çeken olay ise İspanya’nın siyasi nedenlerden dolayı turnuvadan çekilmesi olmuştur. İspanya turnuvadan çekildikten sonra SSCB doğrudan yarı finale çıkmıştır.

1964 Avrupa Uluslar Kupası’nda ise İspanya finalde SSCB’yi 2-1 yenerek şampiyon olmuştur.

1968 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın galibi, yazı tura atışı sonrasında belli olmuştur

1968 yılındaki turnuvanın düzenlendiği zamanda berabere biten maçlardan sonra penaltı atışları düzenlenmiyordu. Bu nedenle İtalya ve SSCB arasındaki berabere biten yarı final maçının ardından para atışı yapılmıştır ve İtalya finale çıkmaya hak kazanmıştır. Final maçında ise İtalya ile Yugoslavya 1-1 berabere kalmıştır. Uzatmalara giden maçın sonucu değişmeyince iki gün sonra bir tekrar maçı oynanmıştır. İkinci kez oynanan final maçında Yugoslavyayı 2-0 yenen İtalya şampiyon olmuştur.

Avrupa Futbol Şampiyonası, 1980-1992 yılları arasında 8 takımla oynanmıştır. 1996-2012 yıllarında turnuvada 16 takım yer almıştır

2016 yılından itibaren turnuvada 24 takımın mücadele etmesi kararlaştırılmıştır. Yani EURO 2020 de 24 ülkenin milli takımları yer alacaktır

Günümüze kadar oynanan 15 turnuvayı 10 farklı ülke kazanmıştır

1960-2016 yılları arasında oynanan 15 turnuvayı 10 farklı milli takım kazanmıştır. Almanya ve İspanya üçer kez, Fransa 2 kez, SSCB, İtalya, Çekoslovakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz birer kez Avrupa’nın en büyüğü olmuştur. 2008 ve 2012 yıllarında kupanın sahibi olan İspanya, turnuvayı üst üste kazanan tek takımdır.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın son şampiyonu Portekiz’dir

EURO 2016’nın Paris’te oynanan final maçında Fransa ile Portekiz karşı karşıya gelmiştir. Bu karşılaşmada Portekiz, ev sahibi Fransa’yı 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu olmuştur.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası’na daha önce dört kez katılmıştır. Euro 2020 ile bu sayı beşe çıkacaktır

Türkiye A Milli Takımı, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak. Türkiye, 1996, 2000, 2008 ve 2016’dan sonra EURO 2020’de de mücadele edecektir

1996 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı hiç galibiyet alamadı

Portekiz, Hırvatistan ve Danimarka ile D grubunda yer alan Türkiye Milli Takımı, grupta hiç galibiyet alamadı ve Avrupa Futbol Şampiyonası’na çok erken veda etti. Bu turnuvada Hırvatistan ve Portekiz’e 1-0, Danimarka’ya ise 3-0 yenildik. Euro 1996’nın şampiyonu Almanya oldu.

Türkiye 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi

EURO 2000’de Türkiye, İtalya, Belçika ve İsveç ile birlikte B grubunda yer aldı. Türkiye Milli Takımı 20 yıl önce bugün EURO 2000’deki ilk maçta İtalya’yla karşılaştı ve 2-1 kaybetti. Ardından İsveç ile 0-0 berabere kaldı. Daha sonra Belçika ile oynadığı maçı 2-0 kazandı. 16 milli takımın katıldığı turnuvanın çeyrek finalinde Portekiz’le karşılaştı ve 2-0 mağlup oldu. EURO 2000’nin şampiyonu Fransa oldu.

Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki en büyük başarısını 2008 yılında gösterdi. Bu turnuvada yarı final oynadı

EURO 2008’de Türkiye Milli Takımı Portekiz, Çekya ve İsviçre ile birlikte A grubunda yer aldı. Gruptaki ilk maçta Portekiz’e 2-0 kaybettikten sonra İsviçre’yi 2-1, Çekya’yı 3-2 mağlup ettik ve böylece gruptan ikinci olarak çıktı. Daha sonra çeyrek finalde karşılaştığımız Hırvatistan’ı uzatma dakikalarında 3-2 galip geldi ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Almanya ile karşılaşılaşan Türkiye Milli Takımı maçı 3-2 kaybetti. Almanya’yı finalde 1-0 mağlup eden İspanya, turnuvanın şampiyonu oldu.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruptan çıkmayı başaramadı

24 takımın katıldığı EURO 2016’da Türkiye Milli Takımı, Hırvatistan, İspanya ve Çekya ile birlikte D grubunda yer aldı. İlk maçta Hırvatistan’a 1-0, ikinci maçta ise İspanya’ya 3-0 kaybettik. Daha sonra grubun son maçında Çekya’yı 2-0 yendi. Ancak bu galibiyet gruptan çıkması için yeterli olmadı. EURO 2016’da kupanın sahibi Portekiz oldu.

EURO 2020'in ilk maçında Türkiye-İtalya karşısında 3-0 mağlup olsa da ileriki maçlarda Türkiye Milli Takımına başarılar diliyoruz.

EURO 2020, tıpkı Euro 2016 gibi 24 takımın katılımıyla düzenleniyor. Türkiye Milli Takımı, Galler, İsviçre ve İtalya ile birlikte A grubunda yer alıyor. Şu ana kadar İtalya’ya karşı hiç galibiyeti olmayan Milli Takım kötü bir başlangıç yaparak bu maçı da 3-0 kaybetti. Dileriz ki bu kötü sonuç ileriki maçlarda yerini galibiyete bırakıp hepimizin yüzünü güldürür. Türkiye Milli Takımına başarılar diliyoruz.