EURO 2020'de son 16 turu heyecanı başlıyor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) eleme turu karşılaşmaları, 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak

Tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı turnuvanın grup aşaması sona erdi. 6 grupta oynanan maçlar sonucu ilk 2 sırayı alanlar ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 takım, son 16 turunda mücadele edecek.

Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.

EURO 2020'de grup aşamasından sonraki eşleşmelerin (TSİ) programı şöyle:

Son 16 turu

26 Haziran Cumartesi:

Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)

İtalya-Avusturya (22.00/Londra)

27 Haziran Pazar:

Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)

Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)

Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)

29 Haziran Salı:

İngiltere-Almanya (19.00/Londra)

İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)



26 Haziran 2021 - Cumartesi

19.00: Galler - Danimarka (Johan Cruijff Arena) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE /

22.00: İtalya - Avusturya (Wembley Stadyumu) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE /

27 Haziran 2021 - Pazar

19.00: Hollanda - Çekya (Puskas Arena) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE /

22.00: Belçika - Portekiz (Seviila Olimpiyat Stadı) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE /

28 Haziran 2021 - Pazartesi

19.00: Hırvatistan - İspanya (Parken) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE /

22.00: Fransa - İsviçre (Ulusal Arena) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE /

29 Haziran 2021 - Salı

19.00: İngiltere - Almanya ( Wembley Stadyumu) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE

22.00: İsveç - Ukrayna (Hampden Park) - > TRT1-TRT 4K