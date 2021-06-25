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EURO 2020'de son 16 turu heyecanı başlıyor

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16. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) eleme turu karşılaşmaları, 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak

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EURO 2020'de son 16 turu heyecanı başlıyor

Tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı turnuvanın grup aşaması sona erdi. 6 grupta oynanan maçlar sonucu ilk 2 sırayı alanlar ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 takım, son 16 turunda mücadele edecek.

Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.

EURO 2020'de grup aşamasından sonraki eşleşmelerin (TSİ) programı şöyle:

Son 16 turu

26 Haziran Cumartesi:

Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)

İtalya-Avusturya (22.00/Londra)

27 Haziran Pazar:

Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)

Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)

Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)

29 Haziran Salı:

İngiltere-Almanya (19.00/Londra)

İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)
 

26 Haziran 2021 - Cumartesi

19.00: Galler - Danimarka (Johan Cruijff Arena) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE 

22.00: İtalya - Avusturya (Wembley Stadyumu) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE 

27 Haziran 2021 - Pazar

19.00: Hollanda - Çekya (Puskas Arena) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE 

22.00: Belçika - Portekiz (Seviila Olimpiyat Stadı) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE 

28 Haziran 2021 - Pazartesi 

19.00: Hırvatistan - İspanya (Parken)  - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE 

22.00: Fransa - İsviçre (Ulusal Arena) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE 

29 Haziran 2021 - Salı

19.00: İngiltere - Almanya ( Wembley Stadyumu)   - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE 

22.00: İsveç - Ukrayna (Hampden Park) - > TRT1-TRT 4K

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