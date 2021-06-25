EURO 2020'de son 16 turu heyecanı başlıyor

Tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı turnuvanın grup aşaması sona erdi. 6 grupta oynanan maçlar sonucu ilk 2 sırayı alanlar ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 takım, son 16 turunda mücadele edecek.
Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.
Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.
EURO 2020'de grup aşamasından sonraki eşleşmelerin (TSİ) programı şöyle:
Son 16 turu
26 Haziran Cumartesi:
Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)
İtalya-Avusturya (22.00/Londra)
27 Haziran Pazar:
Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)
Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)
28 Haziran Pazartesi:
Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)
Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)
29 Haziran Salı:
İngiltere-Almanya (19.00/Londra)
İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)
26 Haziran 2021 - Cumartesi
19.00: Galler - Danimarka (Johan Cruijff Arena) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE /
22.00: İtalya - Avusturya (Wembley Stadyumu) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE /
27 Haziran 2021 - Pazar
19.00: Hollanda - Çekya (Puskas Arena) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE /
22.00: Belçika - Portekiz (Seviila Olimpiyat Stadı) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE /
28 Haziran 2021 - Pazartesi
19.00: Hırvatistan - İspanya (Parken) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE /
22.00: Fransa - İsviçre (Ulusal Arena) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE /
29 Haziran 2021 - Salı
19.00: İngiltere - Almanya ( Wembley Stadyumu) - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE
22.00: İsveç - Ukrayna (Hampden Park) - > TRT1-TRT 4K