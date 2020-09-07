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Etebo, Galatasaray’la anlaştı

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Galatasaray ile anlaşma sağlayan Stoke City forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo İstanbul’a geldi

Etebo, Galatasaray’la anlaştı
Anlaşmaya varılan Etebo, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptı. Nijeryalı futbolcu daha sonra havalimanından ayrıldı.
Başarılı orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Kariyerinde Warri Wolves FC, Feirense, Las Palmas ve Getafe'de forma giyen Nijeryalı orta saha, geçen sezon 26 maça çıktı ve 1 gole imza attı.
GALATASARAY, OKAY YOKUŞLU'YU GÜNDEMİNE ALDI
Stoke City'den 24 yaşındaki Oghenekaro Peter Etebo ile anlaşan Galatasaray'ın, orta alana bir takviye daha yapmak isitiyor. 
Sarı-kırmızılıların, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu gündemine aldığı belirtildi.
İki kulübün, Okay'ın kiralanması konusunda görüşmelere başladığı öğrenildi.
Geçen sezon Celta ile La Liga ve Kral Kupası'nda 26 maça çıkan 26 yaşındaki milli oyuncu, 2 asiste imza attı.
 
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