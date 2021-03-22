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Eskişehir’de baklava ile tatlandılar

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Eskişehir’de baklava ile tatlandılar
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Niyazi ERGÜLEN
Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele edecek olan Eskişehir ekibi Yunusemrespor’unülkemizden gerçekleştirdiği transferler takımlarına uyum sağladılar.
Ahmet Hatay, Rahmi Çelik ve Osman Şanverdi, kulübün tesislerinde antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürürken, yönetim kurulu da futbolcuların morallerini yüksek tutmak için çalışıyor.
Kırmızı siyahlıların gerçekleştirdiği antrenmanda Ahmet Hatay, Rahmi Çelik ve Osman Şanverdi hırslı şekilde çalıştılar. Antrenman sonunda ise yönetim kurulu futbolculara baklava ikramında bulundu.
 
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