Esin attı, Karşıyaka kazandı

Süper Lig hedefindeki Karşıyaka, Play out hattında puan almak isteyen Bostancı Bağcıl’ı golcüsü EsinSonay’ın golleriyle mağlup ederek iddiasını artırdı. Bostancı Bağcıl ise direk düşme tehlikesi yaşamayı sürdürdü

Stadyum: B.BağcılStadı

Hakemler:HüseyinEyyüpler, EnginAkkagün, HalilCanaloğlu

B.Bağcıl:Cafer, Mehmet Çayan (78.Dk BayramDağgüş), Bahri, BayramArıkhan, KemalYılmazoğlu, İlksen (60.Dk Serkan), Justice, Gökhan (60.Dk Ersen), Orhan, Azad,Doğukan (84.Dk Kemal Varan)

Karşıyaka: Mustafa Dağman, Mehmet Gürpınar, Diamoneke (90.Dk Aykan), Tahir (70.Dk Ertu), Esin, Arda, Yiğit (52.Dk Saydam), Sezer, Hamis, HüseyinKonyalıoğlu, Güvenç (90.Dk AhmetÇağer)

Goller:70.Dk (P) Azad (B.Bağcıl)- 44.Dk (P) ve 67.Dk Esin Sonay (Karşıyaka)



Niyazi ERGÜLEN

Birinci Ligde farklı hedeflerdeki 2 takımın mücadelesinde Karşıyaka, BostancıBağcıl’ıdeplasmanda 2 – 1 mağlupederek 3 puanıhanesineyazdırdı.

45+1.Dk: Karşıyaka atağında Bayram’ın rakibine yaptığı müdahale sonrasında Hüseyin Eyyüpler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Esin topu filelere gönderdi. B.Bağcıl 0-1 Karşıyaka

48.Dk: Karşıyaka atağında Arda ceza yayı üzerinden etkili vurdu ancak kaleci Cafer gole izin vermedi.

62.Dk: Karşıyaka atağında Sezer’in vuruşunda top yan direkten geri geldi.

67.Dk: Karşıyaka atağında oluşan karambolde topla buluşan Esin Sonay vuruşunda topu filelere gönderdi. B.Bağcıl 0-2 Karşıyaka

70.Dk: B.Bağcıl atağında Mehmet rakibi Bahri’yi düşürünce Hüseyin Eyyüpler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Azad topu filelerle buluşturdu.B.Bağcıl 1-2 Karşıyaka

