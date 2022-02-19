Esin attı, Karşıyaka kazandı

Stadyum: B.BağcılStadı
Hakemler:HüseyinEyyüpler, EnginAkkagün, HalilCanaloğlu
B.Bağcıl:Cafer, Mehmet Çayan (78.Dk BayramDağgüş), Bahri, BayramArıkhan, KemalYılmazoğlu, İlksen (60.Dk Serkan), Justice, Gökhan (60.Dk Ersen), Orhan, Azad,Doğukan (84.Dk Kemal Varan)
Karşıyaka: Mustafa Dağman, Mehmet Gürpınar, Diamoneke (90.Dk Aykan), Tahir (70.Dk Ertu), Esin, Arda, Yiğit (52.Dk Saydam), Sezer, Hamis, HüseyinKonyalıoğlu, Güvenç (90.Dk AhmetÇağer)
Goller:70.Dk (P) Azad (B.Bağcıl)- 44.Dk (P) ve 67.Dk Esin Sonay (Karşıyaka)
Niyazi ERGÜLEN
Birinci Ligde farklı hedeflerdeki 2 takımın mücadelesinde Karşıyaka, BostancıBağcıl’ıdeplasmanda 2 – 1 mağlupederek 3 puanıhanesineyazdırdı.
45+1.Dk: Karşıyaka atağında Bayram’ın rakibine yaptığı müdahale sonrasında Hüseyin Eyyüpler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Esin topu filelere gönderdi. B.Bağcıl 0-1 Karşıyaka
48.Dk: Karşıyaka atağında Arda ceza yayı üzerinden etkili vurdu ancak kaleci Cafer gole izin vermedi.
62.Dk: Karşıyaka atağında Sezer’in vuruşunda top yan direkten geri geldi.
67.Dk: Karşıyaka atağında oluşan karambolde topla buluşan Esin Sonay vuruşunda topu filelere gönderdi. B.Bağcıl 0-2 Karşıyaka
70.Dk: B.Bağcıl atağında Mehmet rakibi Bahri’yi düşürünce Hüseyin Eyyüpler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Azad topu filelerle buluşturdu.B.Bağcıl 1-2 Karşıyaka
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