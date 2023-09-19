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Esentepe’ye tecrübeli forvet

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Esentepe, Türkiyeli oyuncusu MellihRahmacı’nın ülkeden kaçmasından sonra Türkiye’de BAL ekiplerinden Viranşehir Belediyespor’dan26 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf Oyit transfer etti

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Esentepe’ye tecrübeli forvet
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Birinci Lig ekiplerinden Esentepe, Türkiyeli oyuncusu MellihRahmacı’nın ülkeden kaçmasından sonra yeni Türkiyeli oyuncusu Yusuf Oyit’i ülkeye getirerek anlaşmaya vardı.
Türkiye’de BAL ekiplerinden Viranşehir Belediyespor’dan transfer edilen Yusuf Oyit, Esentepe ile antrenmanlara çıkmaya başladı. İki ayağını da kullanabilen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf Oyit, Doğan Türk Birliği ile oynanan hazırlık maçında da forma giydi.
Esentepe yönetimi Oyit’in transferini şöyle duyurdu.
“Tecrübeli futbolcu Yusuf Oyit takımımıza transfer olmuştur. Futbolcumuza başkan ve yönetim olarak başarılar dileriz
MELİH MİLASSPOR’LA ANLAŞTI
Öte yandan Esentepe’den aldığı peşinat ve iki maaş sonrasında Perşembe akşamı ülkeden ayrılan TC’li oyuncu Melih Rahman Nişancı Milasspor ile anlaştı. Sessiz sedasız kimseye haber vermeden ortadan kaybolan Melih’in Milasspor ile anlaşması bugün kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.
 
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