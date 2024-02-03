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Esentepe’ye bir darbe de Hamitköy’den

Hamitköy zorlu Esentepe deplasmanında, ağır zeminde daha dirençli oynayarak Özgür Ongun’un golüyle önemli bir galibiyet aldı. Hamitköy’ün 1 topunun da direkten döndüğü maçın son bölümünde baskı kuran Esentepe, savunma ve kaleciyi geçemeyince maçı kaybetti

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Esentepe’ye bir darbe de Hamitköy’den
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Stadyum:  Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Halil Canaloğlu, Buse Bağrıkara
Esentepe: Osman, Nersin, Mustafa Soytürk, Okan (46.Dk Salih Karal), Emre Mutlu, Burak (57.Dk Semih), Efe, Tuğra, Emek, Mehmet Ada, İlyas (70.Dk Şahin)
Hamitköy: Mahmut Demirhan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Eser, Uğur, Altan (84.Dk Taner), Serhat (90.Dk Ersan), Özgür (85.Dk David), İsmail, Cuma
Goller: 38.Dk Özgür (Hamitköy)
 
Birinci Ligde 17. Hafta maçında Esentepe, Hamitköy’ü Esentepe Erdal Barut Stadında konuk etti.
Hakan Ünal’ın başarılı bir yönetim sergilediği maça etkili başlayan Hamitköy olurken, Eser’in 1’i az farkla dışarı giden 1’i ise direkten dönen şutlarından sonra Esentepe kontrolü ele geçirdi. Ancak başta Salih Sakallı ve kaleci Mahmut olmak üzere savunmayı geçemeyince toparlanan Hamitköy 38’de Özgür Ongun ile 1 – 0 öne geçti. Bu daÖzgür Ongun’un sert şutunda kaleci Osman kontrpiyede kalırken, devre 0 – 1 sona erdi.
İkinci devrede Hamitköy 75. Dakikaya kadar daha etkili oynarken, farkı artıracak pozisyonları harcadı. Efe ile önemli bir pozisyonu değerlendiremeyen Esentepe’nin son bölümdeki baskısı sonuç vermeyince maç 0 – 1 sona erdi. Maç Esentepe futbolcuları, Hamitköyfutbolcularını tebrik ettiler.
 
Foto: Richard BEALE
 
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