Esentepe’nin nefesi yetmedi

Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Halil Canaloğlu, Mehmet Çelik
Esentepe: Ahmet, Nersin, Semih, Emre, Ege (90.Dk Şahin), Adeshina, Salih Karal (80.Dk Mehmet Ada), Benjamin, Emek, Mustafa Soytürk, Ali Avcısoyu (66.Dk Tuğra)
Mesarya: Ercan, Boran, Ömer, Eren (46.Dk Çağlar), Muhammet, Okan, Obia, Paul (60.Dk Oğuzhan), İbrahim Güler, Emre Nazik (80.Dk Mustafa İnanç), Oğulcan
Goller: 53.Dk Ege (Esentepe)- 90.Dk Okan (Mesarya)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun yedinci hafta maçında Esentepe KKSK, Mesarya SK’yı konuk etti.
Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe KKSK – Mesarya SK maçını Ferhat Tuna yönetti. Maçın ilk yarısında iki takım da tempolu bir oyun oynasa da devreden gol sesi çıkmadı. 0 – 0
İkinci yarıya daha baskılı başlayan Esentepe, 53’te Ege Can’nın kafagolüyle 1 – 0 öne geçti. Golden sonra da iyi oynayan Esentepe kendisini rahatlatacak ikinci golü bulamadı.
Maç son bölümlerinde Esentepe kalesine yüklenen Mesarya’da savunmadan ileriye çıkanOkan Göktürk kafayla topu ağlara gönderdi. 1 – 1
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