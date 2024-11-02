Esentepe’nin nefesi yetmedi

Esentepe, Mesarya karşısında 90+7. dakikaya kadar önde götürdüğü maçta Okan’ın kafa golüne engel olamazken, taraflar 1’er puanla sahadan ayrıldılar. Esentepe’nin golü kafayla Ege Can’dan geldi

Esentepe Erdal Barut StadıFerhat Tuna, Halil Canaloğlu, Mehmet ÇelikAhmet, Nersin, Semih, Emre, Ege (90.Dk Şahin), Adeshina, Salih Karal (80.Dk Mehmet Ada), Benjamin, Emek, Mustafa Soytürk, Ali Avcısoyu (66.Dk Tuğra)Ercan, Boran, Ömer, Eren (46.Dk Çağlar), Muhammet, Okan, Obia, Paul (60.Dk Oğuzhan), İbrahim Güler, Emre Nazik (80.Dk Mustafa İnanç), Oğulcan53.Dk Ege (Esentepe)- 90.Dk Okan (Mesarya)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun yedinci hafta maçında Esentepe KKSK, Mesarya SK’yı konuk etti.Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe KKSK – Mesarya SK maçını Ferhat Tuna yönetti. Maçın ilk yarısında iki takım da tempolu bir oyun oynasa da devreden gol sesi çıkmadı. 0 – 0İkinci yarıya daha baskılı başlayan Esentepe, 53’te Ege Can’nın kafagolüyle 1 – 0 öne geçti. Golden sonra da iyi oynayan Esentepe kendisini rahatlatacak ikinci golü bulamadı.Maç son bölümlerinde Esentepe kalesine yüklenen Mesarya’da savunmadan ileriye çıkanOkan Göktürk kafayla topu ağlara gönderdi. 1 – 1