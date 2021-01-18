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Esentepeliler dostluk maçında karşılaştı

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Esentepeliler dostluk maçında karşılaştı
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Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı
Esentepe: Tuğrul, Doğukan, Mustafa Soytürk, Nersin, İsmet, Hürkan, Hüseyin Ermiş, Emre, Şükrü, Ege, Hüseyin Deynekli
Yedekler: Mahmut, Emek, Semih, Salih, Burak
Esentepe All Stars: Hüseyin, Şenol, Berkan, Okan, Uğurcan, Emre Soytürk, Yakup, Kaan, Deniz Kibar, Ali Okan, Ali Karal
 
Richard BEALE
Esentepe takımı haftada 3 kez antrenman yaparak genç futbolcularının gelişimini sağlamaya çalışırken, dostluk maçları ile de futbolculara maç tecrübesi kazandırılıyor.
Esentepe Erdal Barut Stadında geçtiğimiz hafta sonu Esentepe A Takımı ile Esentepe’nin futbolu bırakmış yıldızları ile geçmişte kırmızı beyazlı formayı giyen ancak şu anda başka takımlarda forma giyen futbolcular arasında bir dostluk maçı oynandı.
Yağmurdan dolayı ağırlaşan zeminde oynanan maçta Esentepe A Takımının gollerini penaltıdan Nersin ve Şükrü attı. Esentepe All Stars takımının golü ise maçta forvet oynayan kaleci Ali Karal’dan geldi.
 
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