Esentepe’den Yeniboğaziçi’ne 5 kardeş

Stad: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Hakan Gök, Emre Çevikdal, Utku Hamamcıoğlu
Esentepe: Onur, Şenol, Emre, Deniz, Tuğra, Salih, Ege, Kağan, Semih, Devran, Dursun
Yeniboğaziçi: Remzi, Mehmet, Ahmet, Hasan, Barış, Çağrı, Doğanalp, Ahmet, Yıldıray, Turgut, Burçin
Goller: Dk. 26 Semih Arslan, Dk. 40 Emre Mutlu , Dk. 67 ve 82 Deniz Kibar, Dk. 87(P) Emek Kırılmaz (Esentepe), Dk. 90 Turgut Kaçar (Yeniboğaziçi)
Aksa 1. Ligin 7. Haftasında son haftayı galibiyetle kapatan Esentepe ile Yeniboğaziçi’nin mücadelesinde ev sahibi Esentepe sahadan 5 – 1 gibi farklı skorla kazanarak yükselişini sürdürdü. Yeniboğaziçi ise geçtiğimiz haftaki flaş galibiyetinin ardından aldığı farklı mağlubiyetle hayal kırıklığı yarattı
Esentepe Erdal Barut Stadı’ndaki mücadelede Esentepe Deniz Kibar’ın 2, Semih Arslan, Emre Mutlu ve Emek Kırılmaz’ın golleriyle sonuca giderken, Yeniboğaziçi’nin tek golünü Turgut Kaçar kaydetti. Kırmızı beyazlılar aldığı bu galibiyetle üst sıralara tırmanmaya devam etti.
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