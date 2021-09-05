Esentepe’den müthiş geri dönüş

Richard BEALE

Futbolda 2021 – 2022 sezonunun başlamasına sayılı günler kala takımlar hazırlık maçları ile güçlerini deneyip, son eksikliklerini görüyorlar.

AKSA Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol ile Esentepe de Dörtyol Stadında karşılaştılar. Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maç zaman zaman sert geçerken, penaltı kararları maça damga vurdu.

Dörtyol maçın ilk devresinde oyunun kontrolünü elinde tutarken, golcüleri Ayberk ve Berkant’ın golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede ise oyunun hakimi Esentepe idi. Esentepe bu devrede Nersin, Şükrü ve Deniz’in golleriyle maçı deplasmanda 3 – 2 kazandı.

