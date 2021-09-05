banner583
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
12 0
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
31 0
 
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
91 0
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
26 0
Okul alışverişi el yakıyor
Okul alışverişi el yakıyor
39 0
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
30 0
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
70 0
banner661

Esentepe’den müthiş geri dönüş

banner476

banner666
Esentepe’den müthiş geri dönüş
Richard BEALE
Futbolda 2021 – 2022 sezonunun başlamasına sayılı günler kala takımlar hazırlık maçları ile güçlerini deneyip, son eksikliklerini görüyorlar.
AKSA Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol ile Esentepe de Dörtyol Stadında karşılaştılar. Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maç zaman zaman sert geçerken, penaltı kararları maça damga vurdu.
Dörtyol maçın ilk devresinde oyunun kontrolünü elinde tutarken, golcüleri Ayberk ve Berkant’ın golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede ise oyunun hakimi Esentepe idi. Esentepe bu devrede Nersin, Şükrü ve Deniz’in golleriyle maçı deplasmanda 3 – 2 kazandı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.