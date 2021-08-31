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Esentepe’den imza şov

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Esentepe, prensipte anlaştığı 6 futbolcu Okan Kibar, Tuğrul Denkler, İlyas Niyazi, Emek Kırılmaz, Şenol Hacıoğlu ve Tuğra Kılıç’a resmi imzaları attırdı

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Esentepe’den imza şov
AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun hazırlıklarına aralıksız devam edenEsentepe, prensipte anlaştığı 6 futbolcuya resmi imzaları attırdı.
Esentepe, Okan Kibar, Tuğrul Denkler, İlyas Niyazi, Emek Kırılmaz,Şenol Hacıoğlu ve Tuğra Kılıç’a, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı. Futbolcuların imza töreninde başkan İbrahim Beyazbayram ve yönetici Berkan Arslan da hazır bulundu.     
İlyas Niyazi Türk Ocağı’ndan bonsverisli, Okan Kibar Merit Alsancak Yeşilova’danbonsverisli, Emek Kırılmaz serbest transfer hakkını kullanıp bonservisli, Tuğrul Denkler Bahçeli’den kiralık olarak Esentepe’ye imza atarken, lisansları düşen Şenol Hacıoğlu ile Tuğra Kılıç’aise filiz lisans çıkarıldı.
 
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